رياضة | يرشلونة يواصل السقوط ويتعادل مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يرشلونة يواصل السقوط ويتعادل مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق برشلونة الإسباني مع فريق سلافيا براج بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاع البارسا العديد من الفرص خلال أحداث اللقاء عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي والارجنتيني ليونيل ميسي، وقاد فريق سلافيا براج أن يخطف الثلاث نقاط في نهاية المباراة ولكن دفاع البارسا انقذ الفريق من هزيمة محققة على ملعب الكامب نو.

وكان قد بدأ مدرب الفريق إرنستو فالفيردي المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : فرانكي دي يونج - فيدال - بوسكيتس.

خط الهجوم : جريزمان - ميسي - ديمبلي.

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ويغيب اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا خلال مباراة ليفانتي في الدوري الإسباني، والتي تعرض لها البارسا للهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجله ميسي من ركلة جزاء.

ورفع البارسا رصيده إلى 8 نقاط بعد هذا التعادل في صدارة ترتيب المجموعة، بينما أصبح رصيد فريق سلافيا براج نقطتين من ضمن منافسات 4 جولات في دور المجموعات، وتأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- برشلونة 8 نقاط.

2- إنتر ميلان 4 نقاط.

3- بوروسيا دورتموند 4 نقاط.

4- سلافيا براج نقطتين.

وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على فريقي إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج بنفس النتيجة 2-1، بينما تعادل مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0-0 في بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق إنتر ميلان مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني بعد قليل على ملعب السيجنال ادونا بارك في إطار منافسات تلك الجولة أيضاً.