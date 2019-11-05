رياضة | عاجل - إدارة برشلونة تتخذ قرارًا قويًا ضد فالفيردي بعد التعادل أمام سلافيا براغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - إدارة برشلونة تتخذ قرارًا قويًا ضد فالفيردي بعد التعادل أمام سلافيا براغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة برشلونة إتخذت قرارًا ضد أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، عقب التعادل المخزي أمام سلافيا براغ منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني في وضع خطير داخل الفريق بسبب نتيجة مباراة سلافيا براج في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة سلافيا براج وبرشلونة

وانتهت المباراة التي جمعت بين برشلونة ونظيره نادي سلافيا براج التشيكي بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة قد تقوم بإقالة فالفيردي من تدريب الفريق عقب مباراة اليوم بسبب الأداء السئ والتعادل.

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فرصة أخيرة لفالفيردي

كما أشارت التقارير إلى أنه من الممكن أن يكون هناك فرصة أخيرة لفالفيردي مع برشلونة وهي المباراة القادمة في الدوري الإسباني الممتاز.

مجموعة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة ونادي سلافيا براج في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي برشلونة إلى 8 نقاط ليستمر في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يصل رصيد سلافيا براج إلى نقطتين في المركز الرابع.