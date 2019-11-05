رياضة | نادي زفتي متمسك بحقه في عمومية كرة السرعة والأوليمبية مخطئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي زفتي متمسك بحقه في عمومية كرة السرعة والأوليمبية مخطئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي والإعلامي حسام فوزي جبر، المشرف العام علي لعبة كرة السرعة بنادي زفتي الرياضي، والمدير الفني الأسبق للمنتخب الكويتي للعبة، ان نادي زفتي متمسك بحقه في حضور الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة السرعة، وذلك لان النادي إستوفي كافة الشروط اللازمة والتي تنص عليها لائحة الإتحاد والمعتمدة من اللجنة الاوليمبية المصرية.

وأضاف ان النادي فوجئ بخبر إستبعاده من الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة السرعة من جانب اللجنة الاوليمبية، مع أندية أخري بحجة عدم إستيفاء الشروط التي وضعها إتحاد اللعبة في لائحته الخاصة، وذلك علي عكس الحقيقة والنادي لديه ما يُثبت عكس ذلك تمامًا، مؤكدًا ان النادي رغم ضعف إمكانياته إلا انه يحافظ علي نشاط كرة السرعة، بصفته احد الأعضاء المؤسسيين للعبة واحد اقدم الأندية المُنضمة للإتحاد في عام ١٩٨٤، وطالما قدم أبطال مثلوا مصر علي كافة الأصعدة.

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ووجه المشرف العام علي اللعبة بنادي زفتي الرياضي، سؤالًا لمتخذي هذا القرار متسائلًا لماذا يتم إستبعاد نادي هو احد أعرق الأندية المُؤسِسَة لاتحاد اللعبة وأقدم أندية محافظة الغربية علي الإطلاق، والوحيد الممارس للعبة بهذا الاهتمام في المحافظة، ولحساب من تم إستبعاد النادي وسلبه حقه ومنح الحق في حضور الجمعية العمومية لأندية ليست من حقها حضور الجمعية لعدم إستيفاء الشروط، فكيف يم منح حق نادي زفتي لنادي آخر دون وجه حق.

مؤكدًا ان النادي لن يسكت علي حقه وسيتابع الامر ويُصعده حتي ابعد المستويات مهما كلف الامر، وان النادي قدر ثقته في المسؤولين عن قيادة الرياضة المصرية، قدر قلقه من بعض صغار الموظفين من ضعاف النفوس او عديمي الخبرة، وربما تم التأثير عليهم من بعض أصحاب النفوذ.

وناشد جبر، الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد هشام خطبة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مراجعة قرار اللجنة الاوليمبية المصرية، الذي اعتبره خطأ وظلم نادي زفتي ظلم بَيّن.