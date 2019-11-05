رياضة | الأهلي يسقط الجندل ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسقط الجندل ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ثمينا أمام فرؤق الجندل بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وافتتح فهد العنزي أهداف اللقاء لصالح الجندل عند الدقيقة 23.

فيما أدرك يوسف بلايلي هدف التعادل عند الدقيقة 45+3 في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

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وأحرز سلمان المؤشر الهدف الثاني لأهلي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الجندل، عند الدقيقة 58.

كما سجل حسين المقهوي الهدف الثالث عند الدقيقة 60، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الجندل.

وأحرز البرازيلي لوكاس ليما الهدف الرابع عند الدقيقة 77 ليعلن حكم اللقاء عقب انتهاء المباراة فوز الأهلي على الجندل بأربعة أهداف مقابل هدف.