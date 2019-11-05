رياضة | تشكيل تشيلسي وأياكس الرسمي.. مشاهدة مباراة تشيلسي وأياكس بث مباشر اليوم beIN SPORTS مجانًا

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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اياكس امستردام الهولندي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : أزبيليكويتا ، زوما ، توموري ، ألونسو.

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خط الوسط : جورجينيو ، كوفاسيتش ، ويليان ، ماونت ، بوليسيتيش.

خط الهجوم : تامي أبراهام.

وكان قد نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على اياكس امستردام في ملعب يوهان كرويف بنتيجة هدف نظيف أحرزه البلجيكي باتشواي في الدقيقة 85 من المباراة.

وتأتي تشكيلة فريق اياكس الرسمية :-

اونانا - تاجليافيكو - مارزاوي - داني بليند - فيلتمان - حكيم زياش - مارتينيز - حكيم زياش - بروميس - تاديتش - نيرس.