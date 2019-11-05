رياضة | تشكيل إنتر ميلان ودورتموند الرسمي.. مشاهدة مباراة إنتر ودورتموند بث مباشر اليوم beIN SPORTS مجانًا

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أعلن انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : هاندانوڤيتش.

خط الدفاع : سكرينيار - دي فري - جودين.

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خط الوسط : بيراجي - باريلا - بروزوڤيتش- ڤيتشينو - كاندريڤا.

خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز - لوكاكو.

وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي انتصاره الوحيد في دور المجموعات حتى الآن على فريق بوروسيا دورتموند خلال الجولة الماضية على ملعب السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بينما كان قد تعادل مع فريق سلافيا براج، وخسر من برشلونة على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية.

وجاءت التشكيلة الرسمية لفريق بوروسيا دورتموند كالاتي :-

بوركي ، اشرف حكيمي ، أكانجي ، هوملز ، شولز - فيتسل ، فايجل ، سانشو ، براندت ، هازارد ، ماريو جوتزة.