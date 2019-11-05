رياضة | أخر تطورات إصابة جوميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات إصابة جوميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الأخيرة حدوث تطورات جديده في حالة البرتغالي أندريه جوميز لاعب وسط نادي إيفرتون الإنجليزي وبشأن إصابته.

جوميز يخرج من غرفة العمليات

وأكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أن جوميز سيغادر المستشفى غدا الأربعاء عقب إجراءه لعملية جراحية بسبب الإصابة التي تعرض لها.

إصابة جوميز خلال مباراة توتنهام

وكان جوميز قد تعرض إلى إصابة قويه في الكاحل خلال مواجهة توتنهام وإيفرتون أمس الأحد عقب تدخل عنيف من الكوري سون هيونج مين.

وتم طرد سون من حكم اللقاء ولم يستطع جوميز إستكمال المباراة ليخرج محمولا ويتم نقله على الفور إلى المستشفى.

جوميز يخضع لبرنامج تأهيلي

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وأشارت الصحيفة إلى أن أندريه جوميز سيخضع إلى برنامج تأهيلي قد بستغرق أشهر طويله قبل عودته إلى الملاعب مرة أخرى.

نتيجة مباراة توتنهام وإيفرتون

وانتهت مباراة نادي توتنهام ضد نظيره نادي إيفرتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي إيفرتون في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

موعد مباراة إيفرتون القادمة

ويستعد نادي إيفرتون لمواجهة نظيره نادي ساوثامبتون يوم السبت القادم 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ساينت ميري.