رياضة | فوز الكهرباء وبورتو وبورفواد اليوم بالمجموعة السابعة لدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الكهرباء وبورتو وبورفواد اليوم بالمجموعة السابعة لدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقيمت اليوم سبعة لقاءات لصالح المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث

فازت النوبة السويسي علي مركز شباب ابو صوير بملعب النوبة بهدف نظيف وخسر النوبة اللقاء الماضي أمام كهرباء الاسماعيلية بهدفين لهدف بينما تعادل مركز شباب ابو صوير مع سماد السويس سلبيا

وفازت كهرباء الاسماعيلية علي رأس البر بثلاثية نظيفة بملعب رأس البر بدمياط وفي الجولة الماضية فازت كهرباء الاسماعيلية علي النوبة بهدفين لهدف وخسر رأس البر امام بلدية الاسماعيلية بثلاثية لهدف

وخسر نادي دمياط من نادي بلدية الاسماعيلية علي ملعب دمياط بهدف نظيف وتعادل دمياط الجولة الماضية أمام غزل دمياط بهدف لكل فريق بينما فاز بلدية الاسماعيلية بثلاثية مقابل هدف علي رأس البر

وتعادل منشية الشهداء مع سماد السويس في ملعب السويس سلبيا بدون أهداف وفي الجولة الماضية تعادل منشية الشهداء امام بورتو سلبيا بينما تعادل سماد السويس امان ابو صوير سلبيا

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وفاز بورتو السويس علي غزل السويس بملعب بورتو بثلاثية نظيفة وفي الجولة الماضية تعادل بورتو سلبيا أمام منشية الشهداء بينما خسر غزل السويس برباعية مقابل هدف امام بورفؤاد

وفاز بورفؤاد علي مركز شباب ميت الخولي بثلاثية نظيفة علي ملعب المريخ ببورسعيد وفي الجولة الماضية فاز بورفؤاد علي غزل السويس برباعية مقابل هدف بينما فاز مركز شباب ميت الخولي وعلي مركز شباب ابو شحاته بهدفين مقابل هدف

وتعادل مركز شباب ابو شحاته مع فريق غزل دمياط سلبيا علي ملعب الغزل بدمياط وفي الجولة الماضية خسر مركز شباب ابو شحاته من مركز شباب ميت الخولي بهدفين لهدف بينما تعادل غزل دمياط مع دمياط بهدف لكل فريق

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الرابعة

1-بورفؤاد 12 نقاط

2-بورتو. 10 نقاط

3-سماد السويس. 8 نقاط

4-النوبة. 7نقاط

5-مركز شباب ابو شحاته. 7 نقاط

6-كهرباء الاسماعيلية. 6 نقاط

7-بلدية الاسماعيلية. 6 نقاط

8-ميت الخولي 6 نقاط

9-غزل دمياط . 6 نقاط

10-دمياط. 4 نقاط

11-الشهداء. نقطتان

12-راس البر. 1 نقطة

13-غزل السويس 1 نقطة

14-ابو صوير. 1 نقطة