رياضة | حصاد الجولة الخامسة للمجموعة السادسة للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الجولة الخامسة للمجموعة السادسة للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم 7 مباريات في الجولة الخامسة للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة، والتي أسفرت النتائج عن 4 انتصارات و3 تعادلات.

تم تسجيل 18 هدف بواقع 7 أهداف في الشوط الأول، 11 هدف في الشوط الثاني٠

و احتساب 4 ضربات جزاء تم تسجيل 3 ضربات وإضاعة ضربة وحيدة، و يتصدر مصطفى جعفر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف.

تصدر فريق الشمس القمة بعد فوزه على فريق المرج بهدف أحمد عبد الهادي، وحقق فريق السكة الحديد الفوز خارج ملعبه على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين مصطفى جعفر ومحمد رمزى من ضربتين جزاء وسجل عماد محمد هدف التأمين.

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وفوز فريق الأميرية على فريق طوخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة سجل أهداف الأميرية أحمد سامى هدفين وإسلام عيد ويؤنس سعيد، وسجل أهداف طوخ إسلام فتحي هدفين ومحمد عباس هدف.

وفاز فريق العبور على فريق سراى القبة بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف بدوى سعيد وكريم سعيد وعبد العزيز السيد.

وتعادل فريق الغابة مع فريق اتحاد الشرطة بهدفين لكل منهما، وتعادل فريق بنها مع فريق بطا بدون أهداف، وأيضا تعادل فريق البلاستيك مع بهتيم بدون أهداف.

ترتيب المجموعة:-

1- الشمس 10 نقاط

2- بطا 10 نقاط

3- السكة 9 نقاط

4- الشرطة 9 نقاط

5- ألماظة 7 نقاط

6- مصر للتأمين 7 نقاط

7- الغابة 7 نقاط

8- بهتيم 7 نقاط

9- العبور 6 نقاط

10- الأميرية 6 نقاط

11- البلاستيك 4 نقاط

12- بنها 4 نقاط

13- طوخ 4 نقاط

14- المرج نقطة وحيدة

15- سراى القبة بدون نقاط