رياضة | دوري أبطال آسيا| قرار عاجل من لوشيسكو لعرقلة جواسيس أوراوا ريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال آسيا| قرار عاجل من لوشيسكو لعرقلة جواسيس أوراوا ريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، إضافة حالة من السرية والكتمان على تدريبات الفريق بدء من غد الأربعاء؛ استعدادا لنهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأصدر لوشيسكو، قرار بالتدرب خلف الأبواب المُغلقة لنادي الهلال، وعدم إخبار الجماهير ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية بتفاصيل المران، لإضافة حالة من السرية على خططه الفنية التي يسعى إلى تنفيذها خلال مواجهة أوراوا.

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ويخشى المدير الفني للهلال من تكرار ماحدث في ديربي الرياض أمام النصر، حيث تجسس الجهاز الفني لنادي النصر على الزعيم عن طريق قيام فيتوريا، المدير الفني للنصر بإرسال أحد مساعديه لتدوين الملاحظات على نقاط ضعف الهلال قبل وأثناء مباراة السد القطري في دوري الأبطال.

يذكر أن الهلال عاني من النتائج المتذبذبة خلال الفترة الأخيره، بعدما حقق حقق فوزا ثمينا على ضيفه عرعر؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، وذلك عقب تلقيه سلسلة من الهزائم متتالية، بدأت بسقوطه أمام السد القطري في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الزعيم خطف بطاقة التأهل بفارق هدف واحد إلى النهائي.

ثم جاء ديربي الرياض ليستكمل سلسلة هزائم الزعيم بعدما تلقى خسارة أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن ينجو من هزيمة محققة أمام الفتح لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ليفقد الهلال 5 نقاط في آخر مواجهتين في صراع الصدارة.

وضرب نادي أوراوا ريد الياباني موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب، فيما خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1.