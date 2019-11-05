رياضة | «مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بث مباشر الآن YouTube beIN SPORTS مجاناً بدون تقطيع»

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يستعد ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة الإسباني، لاستضافة مباراة الفريق ضد سلافيا براج التشيكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بين برشلونةضد سلافيا براج KORA ONLINE بالتشامبيونز ليج.

كورة ستار ويحل سلافيا براج التشيكي ضيفا على برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي KORA STARA.

موعد مباراة برشلونة الإسباني وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة برشلونة الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا

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وتذاع مباراة برشلونة الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري لدوري أبطال أوروبا، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD1، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي LIVE SHOOT، بالجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كورة جول ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل تحقيق الصعود للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، تابع مباراة برشلونة الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي، KORA GOAL بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يلا شووت بلس برشلونة الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي، حيث يحتل برشلونة المركز الأول بالمجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث، فيما يحل سلافيا براج التشيكي في مؤخرة الجدول بنقطة وحيدة، شاهد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.

كوول كورة ويسعى برشلونة الإسباني، للخروج من الحالة السيئة التي يعيشها بعد الهزيمة من ليفانتي، بالجولة السابقة لليجا الإسبانية بنتيجة 3-1، وبقائه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والمتعثر مؤخرا أيضا بالتعادل السلبي أمام ريال بيتيس، لحساب نفس الجولة، تابع مباراة برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي عبر رابط COOL KORA.

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