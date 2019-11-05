رياضة | عاجل - مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه التي ستواجه جالطة سراي التركي، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد لوكاس فاسكيز لقائمة ريال مدريد لمواجهة غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء، في حين خرج منها البرازيلي فينيسيوس.

فيما غاب عن القائمة الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز والإسبانيين ماركو إسينسيو وناتشو فرناندز للإصابة.

كما غاب عن القائمة بقرار فني كل من الفارو أودريوزولا وإبراهيم دياز وماريانو دياز.

وضمت القائمة كل من كورتوا واريولا ودييغو التوبي وكارباخال وميليتاو ويرخيو راموس وفاران ومارسيلو وميندي وكاسيميرو وكروس ومودريتش وإيسكو ولوكاس فاسكيز ورودريجو وهازارد وبنزيما ويوفيتش.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني :-