رياضة | عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، للإصابة خلال معسكر الفراعنة ليغادر المران فورا.

وأصيب الشناوي بشد في الخلفية ليقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري خروجه من التقسيمة و يستكمل محمد عواد المران بدلا منه.

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يذكر أن المنتخب الوطني قد خاض تجربة ودية أولى بقيادة حسام البدري أمام بوتسوانا و انتهت بفوز المنتخب بهدف دون رد سجله حمدي فتحي.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني حسام البدري لبداية مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أمام كلا من كينيا و جزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر.