رياضة | الأهلي يقهر الزمالك 92-80 ويتأهل لربع نهائي كأس مصر لكرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقهر الزمالك 92-80 ويتأهل لربع نهائي كأس مصر لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره الزمالك بـ92-80 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في صالة الملك عبدالله في مقر النادي الأهلي ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وبهذه النتيجة يتأهل المارد الأحمر إلى دور الـ8 من المسابقة.

وكانت قد انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 23-18، وفي الفترة الثانية نجح أصحاب القلعة الحمراء من الخروج بالشوط بنتيجة 33-43.

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ومرة أخرى يحسم الشياطين الحمر من الخروج بالشوط بنتيجة 62-58، ليحسم النادي الأهلي نتيجة الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 92-80

وينتظر النادي الأهلي الفائز من الشمس ومركز شباب سوهاج في دور الـ8 من بطولة كأس مصر، يذكر أن حسم نادي الجزيرة بطولة الكأس على حساب نظيره الأهلي.