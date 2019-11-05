اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر beIN المفتوحة هدف ليفربول الآن I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ونظيرع جينك البلجيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا yalla shoot.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول و جينك في دروي أبطال أوروبا yalla shoot بث مباشر.

ويرغب نادي ليفربول الإنجليزي دخول المباراة بحثا عن الفوز ولا غير للصعود رسميا لدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بث مباشر yalla shoot live 7asry.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي koraonline kora live يلا شووت.

حراسة المرمي : أليسون بيكر.

خط الدفاع : فان دايك _ جوميز _ أرنولد _ روبيرتسون.

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خط الوسط : فابينهو _ تشامبرلين _ نابي كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو.

KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

YALLA SHOOT وتنقل مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة

بجودات مختلفة KOORA GOAL.

موعد مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح mohamed salah نظيره فريق جينك البلجيكي علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وجينك البلجيكى علي ملعب أنفيلد YALLA SHOOT kora live