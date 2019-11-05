اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر الآن beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع صلاح SALAH

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مشاهدة مباشرة COOL KORA مباريات (الشامبيونز ليج)، عندما تدق أجراس الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة اليوم الثلاثاء، سيكون عشاق الفرعون المصري محمد صلاح على موعد مع مواجهة مثيرة ستجمع بين ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي على أرضية ملعب "أنفيلد" العريق معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020.

الفرعون المصري جاهز للمشاركة مع ليفربول أمام جينك KORA LIVE:

بث مباشر KORA STAR مباريات ليفربول الإنجليزي، تابع لايف مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر YALLA LIVE، حيث تلقي الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق أنباء سارة قبل مباراة الفريق الإنجليزي ضد جينك، بعدما تأكد جاهزية النجم المصري محمد صلاح للمشاركة أمام بطل بلجيكا، حيث شارك اللاعب في المران الأخير لفريقه وظهر بمستوي بدني جيد مما يؤكد مشاركته في مباراة اليوم.

موعد إنطلاق مباراة ليفربول ضد جينك في دوري الأبطال KORA2DAY:

تابع لايف KORA HA7SRY مباريات دوري أبطال أوروبا بث مباشر بدون تقطيع، حيث تبدأ أحداث المواجهة المرتقبة بين ليفربول وجينك البلجيكي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر نوفمبر لعام 2019، على ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول، مشاهدة بث مباشر مباراة (محمد صلاح) علي كول كورة.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك البلجيكي KORA ONLINE TV:

بث مباشر KORA PLUS لمباراة ليفربول وجينك في (دوري أبطال أوروبا)، حيث يتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مدرب الريدز مباراة اليوم بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجل فان دايك - دجان لوفرين - أندي روبرتسون.

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خط الوسط: جورجينو فينالدوم - فابينهو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو - محمد صلاح

أما فريق جينك البلجيكي يتوقع أن يبدأ مباراة اليوم ضد ليفربول بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى: جايتان كوكي.

خط الدفاع: يواكيم مالي - سيباستيان ديواسيت - كارلوس كويستا - كاسبر دي نوري.

خط الوسط: جونيا إيتو - باتريك هروشوفسكي - ديريس فوتيرز - ديوميرسي ندونجالا.

خط الهجوم: مبوانا ساماتا - بول أونواشا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا اليوم:

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