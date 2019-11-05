اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

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بث مباشر لليوم الأول من الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي تجمع بين فريقي ليفربول ضد جينك البلجيكي والمقرر أن تقام بينهما على ملعب إستاد أنفيلد ويسعى خلالها فريق يورجن كلوب إلى مواصلة نتائجة الإيجابية وتحقيق الفوز.

وفي السطور التالية يقدم لكم " الخليج 365 الرياضي " كما عودكم آخر إستعدادات كل فريق للمباراة المرتقبة بالإضافة إلى توقيت نقلها على الهواء مباشرةً والروابط التي تمكن المشاهد الكريم من مشاهدة اللقاء بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع .

كورة سبورت kora sport وقبل اللقاء إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول التحضيرات التي تستبق المباراة من أجل خوض غمار منافسة قوية محتملة ضد نادي جينك البلجيكي والتي تمثل بالنسبة لكلوب ورفاقه أهمية كبرى قبل مواجهة نابولي القادمة .

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يلا شوت بلس yalla shoot plus وفجرت صحيفة " الاس " أن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة اليوم بات معلوم وفي يد الالماني كلوب الذي سيدفع به منذ البداية حيث ظهر إسم هداف البريمرليج في العاميين الماضيين ضد التشكيل المتوقع للقاء .

كورة ستار kora star وأضافت الصحيفة أن خروج صلاح من لقاء أستون فيلا السابق كان للحفاظ عليه من أن يصاب أو تتفاقم لديه الإصابة السابقة لكنه تحسن للغايةوبات مؤهل للمشاركة في المباريات كاملة حتى نهايتها طوال التسعين دقيقة .

كورة شوت kora shoot وأنهت الصحيفة تقريرها أن الالماني يورجن كلوب قد أنهى الحالة السيئة التي ظهر عليها لالانا بسبب قلة مشاركته وطلبه الرحيل وأكد له أن دور مشاركته لم يحن بعد لكنه سيحصل على دقائق لعب أكثر مستقبلاً .

ستكون مهمة نقل المباراة على الهواء مباشرةً متروكة لقنوات بي إن سبورتس إتش دي الناقل الحصري والوحيد الحاصل على بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيعلق على اللقاء المعلق المصري الكبير علي محمد علي صاحب الصوت المميز.

وستطلق المباراة بداية من الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وبعد بدايتها ينقل لكم موقع الخليج 365 الرياضي كما عودكم روابط البث المباشر التي تمكنكم من التغلب على القرصنة والحصول على الحقوق بصورة غير قانونية .