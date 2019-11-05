اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك والتي تجمع الفريقان الثلاثاء على ملعب إستاد أنفيلد ضمن مباريات ومنافسات رابع جولات دور المجموعات لأعرق البطولات الأوروبية التشامبيونزليج التي حصل عليها الريدز الموسم الماضي بعد غياب أكثر من عشرة عقود كاملةً .

كورة سبورت kora sport وقبل المباراة كال السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المديح لزميله المصري محمد صلاح مُشيراً إلى أنه سعيد للغاية بالتطور الكبير والملحوظ الذي يعيشه الثنائي معاً في صفوف الريدز .

كورة ستار kora star وفي تصريحات صحفية أدلى بها ماني إلى مجلس فرانس فوتبول الفرنسية أكد أن صلاح يعتبر من المهاجمين المجانين والإستثنائيين ويعرف في أي وقت يفعل ما يصبو إليه ويسجل الكثير من الأهداف ويصنع لنا من أجل أن نسجل .

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كورة شوت kora shoot وواصل الاسد السنغالي الحديث عن صلاح واكد أنه مازال من دواعي سروره أن التطور يحدث فيما بينهم على مستوى خط الهجوم فكل يوم نصل إلى شعور بأننا نتحدث بلغة كرة القدم نفسها ونغفل اللغات الأخرى .

جول العرب goal alarab وإنتقل وصيف بطل أفريقيا رفقة المنتخب السنغالي إلى الحديث عن جيمس ميلنر وأكد إنه أكبر محترف قابله في مسيرته الرياضية حيث نصل التدريب كل يوم نجده من أول الأشخاص الحاضرين ويدير الغرامات الخاصة بالتأخير عن المران .

لايف فور إتش دي live7hd وأشار ماني إلى أن الإنجليزي آدم لالانا يعتبر هو الآخر من قادة الفريق مع ألكسندر أرنولد الذي يتوفر على الرغم من سنه الصغير بالرؤية الإستثنائية للاعبين على أرضية الملعب ما يساعده في إرسال الكرات العرضية الحريرية .

يلا شوت بلس yalla shoot plus وأنهى اللاعب تصريحاته أن يورجن كلوب مدرب الفريق يعتبر بمثابة الأب ودائماً ما يقف بجوار اللاعبين في الاستحقاقات الهامة وأثناء التدريبات ويتمنى الشفاء العاجل لجميع اللاعبين المصابين حتى يستعيدوا كامل لياقتهم ومستواهم .

وتسعى جماهير الريدز في لقاء اليوم إلى أن يظهر ساديو ماني بالمستوى المعهود من أجل خطف النقاط الثلاثة لمواصلة مطاردة نابولي على صدارة المجموعة قبل اللقاء المرتقب بينهما في الجولة الخامسة على أرضية ملعب أنفيلد .