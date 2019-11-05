اونلاين | كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة برشلونة وجينك بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول

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بث مباشر مشاهدة مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي تجمع بين فريقي ليفربول ضد جينك وتستضيفها أرضية ملعب الريدز " انفيلد " لحساب لقاءات الجولة الخامسة من أعرق البطولات الأوروبية .

وفي التقرير التالي يأخذكم " الخليج 365 الرياضي " في جولة لنقل أبرز الروابط الخاصة بالبث المباشر لنقل المباراة والتي تهتم بالجودة العالية كما سننقل لكم أبرز ما جاء في الصحف الأنجليزية قبل المباراة وآخر تحضيرات كل فريق للموقعة المرتقبة .

الأسطورة لايف OSTORA LIVE البداية مع فريق نادي ليفربول الذي إختتم إستعداداته للمباراة الهامة وهو المنتشي بفوز هام على فريق نادي أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وضعه على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .

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كورة جول KORA GOAL وسربت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية التشكيل المنتظر ان يلعب به أبناء يورجن كلوب والذي سيتكون من اليسون بيكر لحراسة المرمى مع رباعي دفاعي ثابت روبيرتسون وفان دايك وماتيب وارنولد وثلاثي في وسط الملعب ميلنر وفاينالدوم وهندرسون وثلاثي هجومي ماني وصلاح وفرمينيو.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وتطمح الجماهير الانجليزية في أن يحقق فريقها فوز اليوم الثلاثاء من أجل المحافظة على سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق بداية من الموسم الجاري والتي تساعد في تحقيق الألقاب المختلفة .

كورة ستار KORA STAR ويدخل فريق نادي جينك المباراة بمعنويات مرتفعة هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب أنفيلد خاصةً أنه يطمح في أن يحصل على أحد المقاعد المؤهلة إلى الدور المقبل وفي حالة فشله لعب اليوروباليج على أقصى تقدير .

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وينتظر محمد صلاح ورفاقه سقوط فريق نادي نابولي على يد ريد بول سالزبورج النمساوي لإهداء الريدز صدارة المجموعة الخامسة لتجنب متصدري المجموعات السبعة الباقية في الدور ثمن النهائي .

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .