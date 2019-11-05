اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر beIN المفتوحة هدف ليفربول الآن I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك والتي يستضيف فيها رفقاء محمد صلاح ضيفهم البلجيكي على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا والتي يسعى أبناء يورجن كلوب للحفاظ على لقبها الذي حققه الفريق الموسم الماضي .

وفي السطور المقبلة يأخذكم موقع " الخليج 365 الرياضي " في جولة تعريفية بموقف المجموعة قبل اللقاء بالإضافة إلى المباريات التي ستلعب اليوم الثلاثاء وآخر إستعدادات الفريقين لتلك الموقعة التي من المنتظر ان تحدد ملامح المجموعة وترتيب فرقها الأربعة .

كورة لايف KORA LIVE البداية مع فريق نادي ليفربول الذي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن نجح الفريق في تحويل تأخره بهدف من أستون فيلا لفوز بهدفين سجلهم الجناح الأسكتلندي الطائر أندري روبيرتسون والفيل السنغالي ساديو ماني .

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كورة جول KORA GOAL وخرج عدد كبير من أنصار فريق نادي ليفربول وأكدوا على أن الفوز في تلك المباراة وإستمرار الفريق في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي يعتبر خطوة هامة في سبيل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الريدز منذ ربع قرن تقريباً .

كورة حصري KORA7SRY ولم تقف جماهير الريدز مكتوفة الأيدي بل طالبت اللاعبين ببذل مجهود مضاعف لنهاية الموسم من أجل ضمان الحصول على اللقب بعد تحقيق التشامبيونزليج الموسم الماضي خاصةً في ظل المنافسة الشديدة مع فريق نادي مانشستر سيتي محلياً .

كورة سبورت KORA SPORT ولن تقبل جماهير الفريق الأنجليزي العملاق أن يركز اللاعبون على بطولة الدوري ويغفلون دوري أبطال أوروبا خاصةً أنهم تذوقوا طعم البطولة الموسم الماضي ويرغبون في الحفاظ على لقبها للموسم الثاني توالياً لتوسيع الفارق مع الفرق أصحاب التتويجات الخمسة أمثال برشلونة والبايرن وميلان.

يلا شوت أونلاين YALLA SHOOT ONLINE ويلعب الفريق الأنجليزي مباراة اليوم مكتمل الصفوف بعد تأكد مشاركة الدولي المصري محمد صلاح بجانب عودة أليكس تشامبرلين إلى مستواه المعهود في مباراة أرسنال بالكأس وتسجيله لهدف رائع.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتنقل على قنوات بي إن سبورتس إتش دي