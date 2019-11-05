اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

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يستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول الإنجليزي ضد جينك البلجيكي الهامة، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020.

* موعد مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء الموافق 5/11/2019، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.

* القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

سيتم إذاعة مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا على قناة "بي إن سبورت الرياضية" المُشفرة beIN SPORTS HD 2.

* طاقم تحكيم سلوفاكي يدير موقعة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

ويدير مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا كلًا من إيفان كروزلياك، ويعاونه توماس سومولاني وبرانيسلاف هانكو، والحكم الرابع فيليب جلوفا، أما حكم الفيديو فهو الايطالي ماسيماليانو إرياتي.

* التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يبدء ليفربول مباراته أمام جينك بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجل فان دايك - دجان لوفرين - أندي روبرتسون.

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خط الوسط: جورجينو فينالدوم - فابينهو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو - محمد صلاح

وسيغيب المدافع "جويل ماتيب" عن مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدء جينك مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جايتان كوكي.

خط الدفاع: يواكيم مالي - سيباستيان ديواسيت - كارلوس كويستا - كاسبر دي نوري.

خط الوسط: جونيا إيتو - باتريك هروشوفسكي - ديريس فوتيرز - ديوميرسي ندونجالا.

خط الهجوم: مبوانا ساماتا - بول أونواشا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت على ملعب جينك بنتيجة 4 أهداف لصالح لفريق ليفربول مقابل هدف وحيد لجينك، وتقدم جينك بالهدف الأول بينما تعادل فريق ليفربول قبل نهاية الشوط الأول وأحرز ليفربول ثلاث أهداف في الشوط الثاني.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الايطالي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل جينك المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.