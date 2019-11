اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت بلس NOW مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار بلص ON PLUs

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك والتي تجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي يحمل الريدز لقبها.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ترتيب الفريقان في المجموعة بالإضافة إلى توقيت نقلها على الهواء مباشرةً في ثلاثة دول " مصر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة " كما سنعرض عليكم روابط البث المباشر التي تنقل المباراة.

وقبل اللقاء يحتل الريدز فريق نادي ليفربول المركز الثاني في المجموعة برصيد ستة نقاط بالفوز في الجولة الثانية على فريق نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي وفي الجولة الثالثة على فريق نادي جينك في المباراة التي أقيمت في بلجيكا.

في المقابل يحتل فريق نادي جينك المركز الرابع والأخير على سلم ترتيب المجموعة برصيد نقطة يتيمة جمعها الفريق من التعادل مع نابولي في الجولة الثانية والخسارة من ريد بول سالزبورغ في الجولة الأولى وليفربول في الجولة الماضية .

ويحتاج الليفر للفوز في تلك المباراة من أجل زيادة الضغط على فريق نادي نابولي للحصول على صدارة المجموعة ما يجعلهم يواجهون وصيف بطل المجموعات الثمانية لمواصلة حملة الدفاع عن لقب البطولة الذي حققه الفريق الموسم الماضي .

وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإنجليزية لندن قد أكدت أن الدولي المصري محمد صلاح بات متاحاً للعب في المباراة بعد أن خرج في لقاء أستون فيلا الماضي عند حلول الدقيقة السادسة والسبعين.

ومن المنتظر ان تبدأ المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً فقط وحصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا كما يمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة اللقاء عبر روابط البث التي سننشرها لكم مع بداية اللقاء .