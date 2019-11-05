اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش liverbool الآن NOW

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يستضيف ليفربول الإنجليزي منافسه كي آر سي جينك البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء في ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول الذي حافظ على سجله خالياً من أي هزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد 11 جولة، يتواجد في المرتبة الثانية في مجموعته الأوروبية برصيد 6 نقاط، متأخراً بنقطة عن نابولي المتصدر، ويتذيل كي آر سي جينك المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة فقط، متأخراً عن ريد بول سالزبورج النمساوي الثالث بفارق نقطتين.

موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة

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تنطلق المباراة في الساعة (00:00 صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات)، و(23:00 بتوقيت السعودية)، و(22:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش)، وتذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD2، بتعليق صوتي لعلي محمد علي.

سجل مرعب للريدز على أرضه بدوري الأبطال

ليفربول يمتلك رقماً مميزاً للغاية على ملعبه “الأنفيلد” ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لم يتعرض الفريق الإنجليزي لأي هزيمة خلال آخر 23 مباراة له من خلال الفوز في 17 لقاء، والتعادل في ستة آخرين.

وببالنظر لقوة الخصم القادم جينك، فالفوز مضمون لليفربول بكل تأكيد، ليستمر الفريق الإنجليزي في تحقيق أرقامه المميزة على أرضه.