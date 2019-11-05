اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليل وفالنسيا بث مباشر اليوم KOOORA GOAL بث مباشر فالنسيا وليل كورة لايف بدون تقطيع

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يلتقي نادي فالنسيا بنظيره نادي ليل غداً في تمام الساعة العاشرة مساءً علي استاد المستايا،ضمن منافسات دور المجموعات في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وستُذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء أحمد البلوشي.

ويحتل نادي فالنسيا المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط،ويحتل نادي ليل المركز الرابع من المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.