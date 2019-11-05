اونلاين | «يلا شووت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر رابط KOOORA GOAL كورة لايف ليفربول اليوم مجانا YALLA SALAH

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يلاقي اليوم الثلاثاء نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وجينك اليوم

تنطلق مواجهة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوربا اليوم الثلاثاء الموافق 5-11-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك القنوات

تنقل قناة بي ان سبورت 2 أحداث مواجهة ليفربول وجينك في دوري الأبطال اليوم الثلاثاء، ويعلق على المواجهة المعلق الرياضي علي محمد علي

موقف محمد صلاح من مواجهة ليفربول وجينيك

ويدخل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة أمام جينك البلجيكي وهو يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر نابولي الإيطالي ويرغب النادي الإنجليزي الفوز بالمباراة و استغلال عامل الأرض و الجمهور للصعود لصدارة ترتيب المجموعة بينما يحتل نادي جينك البلجيكي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط في أربع جولات ويرغب النادي البلجيكي في الفوز في المباراة و لا غيره للعودة من جديد للمنافسة علي أحدي بطاقات التأهل لدور الـ16 من بطولة دروي أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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تعرف علي تشكيل ليفربول ضد جينك في دروي أبطال أوروبا

ويدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المباراة بالتشكيلة الأساسية و عدم اراحة نجومه عدا اللاعب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون والذي غاب عن تدريبات الفريق الجماعية مساء الاثنين وشهدت التشكيلة تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي أساسيا

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : اليسون بيكر.

خط الدفاع : ارنولد ، فان دايك ، جوميز ، روبيرتسون.

خط الوسط : نابي كيتا ، فابينيو ، شامبرلين.

خط الهجوم : محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو مانى.

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