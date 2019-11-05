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كريستيانو "جونيور" يسير على خطى والده رونالدو!

يبدو أن كريستيانو جونيور يمتلك جينات والده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ابن أحسن لاعب في العالم خمس مرات يسير على خطى والده في تحقيق الأرقام القياسية الواحدة تلو الأخرى في عالم الساحرة المستديرة.

يبدو أن كريستيانو جونيور، ابن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قد ورث عن أبيه مهارة هز شباك الفرق المنافسة فوق المستطيل الأخضر، وتحطيم الأرقام القياسية الواحدة تلو الأخرى في عالم الساحرة المستديرة.

فقد ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ابن أحسن لاعب في العالم خمس مرات، نجح في تحقيق سجل تهديفي أكثر من رائع مع فريق يوفنتوس الإيطالي تحت تسع سنوات، وأضافت أن كريستيانو جونيور يسير على خطى والده رغم أن الطريق مازال طويلاً أمامه ليصبح مثل النجم البرتغالي.

وأوضحت صحيفة ميرور، وفقاً لمعلومات مستقاة من "footballtalentscout"، وهو موقع يتابع أفضل الناشئين في كل أرجاء العالم، أن كريستيانو جونيور سجل 58 هدفاً في 28 مباراة فقط خاضها مع يوفنتوس تحت 9 سنوات، وأضاف أن الابن الهداف قدم أيضاً 18 تمريرة حاسمة (أسيست).

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ولفت نفس المصدر إلى أن كريستيانو جونيور نجح في تسجيل رباعية كاملة في مباراته الأولى مع يوفنتوس في الموسم الماضي، مضيفاً أن ابن الأسطورة البرتغالية يواصل تقديم عروضه القوية أمام مرمى الفرق المنافسة.

وكان كريستيانو رونالدو قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه يتمنى أن يسير ابنه على نفس خطاه في عالم الساحرة المستديرة، مضيفاً: "ابني يقول إنه سيكون أفضل مني، لكنني أعتقد أن الأمر صعب".

يشار إلى كريستيانو رونالدو، نجح في قيادة يوفنتوس إلى فوز قاتل في مباراته الأخيرة أمام جنوى العنيد 2-1، إذ تمكن النجم البرتغالي من اصطياد ضربة جزاء حولها بنجاح إلى هدف، ليستعيد "البيانكونيري" مجدداً صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من ملاحقه المباشر إنتر ميلان.