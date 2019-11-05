شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول تشكيل الفريق لمواجهة جينك البلجيكي فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.
ويتكون التشكيل من حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: ألكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، جيمس ميلنر.
الوسط: فابينيو، جيني فينالدوم، نابي كيتا.
الهجوم: تشامبرلين، محمد صلاح، أوريجي.
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