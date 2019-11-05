شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لخلافة إيمرى فى أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات قرب رحيل أوناى إيمرى عن منصب المدير الفنى لفريق أرسنال، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته.

يأتى ذلك بعد موجة من الانتقادات الحادة التى وجهت له عقب التعادل مع ضيفه وولفرهامبتون 1 / 1، السبت الماضى، فى المرحلة الحادية عشرة من الدورى الممتاز.

وألقت صحيفة «ميرور» البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة إيمرى فى حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم: البرتغالى جوزيه مورينيو والإسبانى ميكيل أرتيتا والإيطالى ماسيمليانو أليجرى.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو، المعروف بشكل كبير لجماهير أرسنال، بسبب مناوشاته المتعددة مع المدرب السابق للفريق آرسين فينجر، سيكون خيارا جيدا، خاصة أن لديه خبرة كبيرة فى الدورى الإنجليزى ولن يحتاج وقتًا للتأقلم.

وأضافت الصحيفة أنه رغم ذلك، فإن أسلوب المدرب البرتغالى خاصة فيما يتعلق بإنفاق الأموال على شراء اللاعبين، ربما يكون العائق أمام توليه تدريب أرسنال المعروف بميزانيته المحدودة.

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وتابعت أن ميكيل أرتيتا الذى يعمل مساعدًا لبيب جوارديولا فى مانشستر سيتى، لديه علاقة جيدة مع المسؤولين فى أرسنال وجماهير النادى، ولذلك فسيكون خيارا جيدا لخلافة إيمرى.

وكان أرتيتا أحد المرشحين بقوة لتولى منصب المدير الفنى فى أرسنال بعد رحيل المدرب الفرنسى آرسين فينجر، صيف العام الماضى، قبل أن يعلن النادى التعاقد مع إيمرى.

وأضاف التقرير أن أرتيتا ربما يكرر تجربة فرانك لامبارد مع تشيلسى، خاصة أن لديه خبرة جيدة بالعمل مع مدرب مثل جوارديولا فى مانشستر سيتى.

وتحدثت صحيفة «ميرور» عن المرشح الأخير ماسيمليانو أليجرى، حيث وصفته بأنه أحد أفضل المرشحين لتولى المهمة، لكنه يفتقر إلى خبرة تدريب فريق فى الدورى الإنجليزى.

لكن الصحيفة أكدت أن أليجرى واحد من أفضل المدربين فى أوروبا بالسنوات الماضية، مشيرة إلى فوزه بلقب الدورى الإيطالى ست مرات، منها مرة مع ميلان والباقى مع يوفنتوس.

ويحتل أرسنال المركز الخامس فى ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 17 نقطة.