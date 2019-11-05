شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: لن أرحل لتدريب برشلونة قبل يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقر رونالد كومان، المدير الفنى للمنتخب الهولندى، بوجود بند فى عقده، يتيح له الرحيل لتولى تدريب برشلونة مقابل شروط محددة، وأكد أنه لن يطبق قبل الصيف المقبل.

وقال كومان إن هذا البند «يتعلق فقط ببرشلونة، ولن يكون إلا بعد نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2020. لن أرحل الآن، وذلك أمر مؤكد بنسبة 100%»، وذلك فى مقابلة مع قناة «فوكس سبورتس» الهولندية.

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ويمتد عقد المدرب مع منتخب هولندا حتى 2022، إلا أن الاتحاد الهولندى لكرة القدم سيبحث بعد كأس أمم أوروبا ما إذا كان يريد مواصلة الاعتماد عليه. وفقا لكومان.

وأكد كومان أن الأمر يتعلق بالبرسا فقط، قائلًا: «بوسعى أن أؤكد أننى لن أترك منصبى كمدرب للمنتخب الهولندى من أجل أى ناد آخر».

واضطر المدرب لتأكيد وجود هذا البند فى عقده لصالح برشلونة، بعدما كشف رئيس الاتحاد الهولندى لكرة القدم، نيكو يان هوجما، قبل أسبوعين عن هذا البند. واعتبر كومان كشف «هوجما» عن هذه البند «أمرا مؤسفا»، ولكنه أكد أنه تحدث معه حول هذا الأمر ولم يعد غاضبا.