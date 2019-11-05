48 ساعة تفصل مصر عن ضربة البداية نحو الحلم الأوليمبى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يومان يفصلان الجماهير المصرية والإفريقية عن حدث مهم للغاية، وهو بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، المقرر إقامتها فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، والتى سيحتضنها ملعبا استاد القاهرة الدولى، واستاد السلام، والتى ستؤهل أصحاب المراكز الثلاثة مباشرة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويستعد الجمهور المصرى لاستقبال 168 لاعبًا من أهم النجوم الواعدة فى القارة السمراء، ومع اقتراب ضربة بداية البطولة التى يتأهل عنها 3 منتخبات إلى أوليمبياد طوكيو 2020، وتنافس فيها مصر بالمجموعة الأولى مع مالى وغانا والكاميرون، وتأتى نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. تستعرض «المصرى اليوم»، خلال هذا التقرير، النجوم أصحاب أعلى قيمة تسويقية فى أمم إفريقيا تحت 23 عاما وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمى، ويسيطر نجوم منتخب كوت ديفوار على قائمة الأغلى بتواجد 4 لاعبين من الأفيال يليهم نجوم نيجيريا حيث تضم القائمة 3 نسور، بجانب رمضان صبحى ولاعب من جنوب إفريقيا ومثله من الكاميرون، وجاءت القائمة كالتالى:

فياريال الإسبانى- 30 مليون يورو نجم منتخب نيجيريا ابن الـ20 عاما يدافع عن ألوان نادى فياريال الإسبانى تصل قيمته إلى 30 مليون يورو ويرتبط بشرط جزائى مع فريقه بقيمة 100 مليون يورو، وسجل هدفًا مع المنتخب الأول فى أمم إفريقيا الأخيرة وقاد فريقه لنصف النهائى، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول، هو أغلى لاعبى البطولة حاليا. الإيفوارى كريستيان كوامى- جنوى الإيطالى- 22 مليون يورو كريستيان كوامى ابن الـ21 عامًا، أحد نجوم جنوى فى الدورى الإيطالى سجل خمسة أهداف وصنع هدفين فى 10 مباريات بالدورى هذا الموسم ودخل دائرة اهتمامات نابولى وبوروسيا دورتموند، وهو ثانى أغلى اللاعبين فى البطولة وأحد أبرز نجوم منتخب كوت ديفوار الذى يعد من أهم المرشحين للتتويج بالبطولة. الإيفوارى إبراهيم سانجارى- تولوز الفرنسى- 15 مليون يورو نجم تولوز ابن الـ22 عامًا تألق بشكل كبير كلاعب وسط مدافع مع الفريق الفرنسى ويعد أحد أبرز لاعبى منتخب كوت ديفوار فى الوقت الحالى، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان، وسبق له الدفاع عن ألوان المنتخب الأول لبلاده وسجل هدفًا مع الأفيال الكبار. الإيفوارى حامد جونيور تراورى- ساسولو الإيطالى- 14 مليون يورو أحد أصغر وأهم لاعبى النسخة الجديدة من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ابن الـ19 عاما بدأ مسيرته مع إيمبولى قبل أن ينتقل إلى ساسولو ويصبح أحد أهم أعمدة الفريق فى مركز الوسط المدافع رغم أنه لم يكمل عامه العشرين، وارتبط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس ونابولى وروما. رمضان صبحى- الأهلى- 5 ملايين يورو جناح النادى الأهلى ابن الـ22 عامًا سبق له خوض أكثر من تجربة احترافية حيث دافع عن ألوان ستوك سيتى وهدرسفيلد الإنجليزى، وحجز مكانه فى تشكيل الأهلى ومنتخب مصر منذ سنوات، حيث يعد أهم المواهب الشابة فى مصر منذ خروج صلاح إلى أوروبا. Advertisements النيجيرى تايو أونيى- ماينز الألمانى- 4.5 ملايين يورو مهاجم ماينز الألمانى من أهم النجوم الواعدة والمتوقع تألقها فى أمم إفريقيا تحت 23 عاما، حيث يتميز بإمكانيات كبيرة قادته إلى الانتقال إلى ليفربول والذى أعاره إلى النادى الألمانى لاكتساب بعض الخبرات حيث يبلغ 22 عاما وتصل قيمته التسويقية إلى 4.5 مليون يورو. الإيفوارى إدريسا دومبيا- سبورتنج لشبونة البرتغالى- 3.8 ملايين يورو لاعب وسط سبورتنج لشبونة يعتبر من أهم النجوم الكبار رغم أنه يلعب كوسط مدافع، ودخل دائرة اهتمامات يورجن كلوب مدرب ليفربول فى وقت سابق، وخاض العديد من التجارب الاحترافية منذ خروجه من كوت ديفوار وهو فى سن 18 عامًا حيث لعب فى بلجيكا وروسيا قبل الانتقال إلى البرتغال. النيجيرى أزوبويكى أوكيشوكو– باشاكشهير التركى – 2 مليون يورو لاعب وسط إسطنبول باشاكشهير التركى ابن الـ22 عامًا يعد أهم نجوم منتخب نيجيريا القادم للدفاع عن لقبه، وسبق له اللعب فى الدورى المصرى لصالح نادى بيراميدز قبل أن يرحل سريعًا للدورى التركى، حيث سبق له الدفاع عن ألوان مالطية سبور وريزاسبور قبل أن يحط الرحال فى باشاكشهير. الجنوب إفريقى لوثر سينج- موريينسى البرتغالى- 2 مليون يورو مهاجم موريينسى البرتغالى ابن الـ22 عامًا سبق له الدفاع عن ألوان المنتخب الأول لجنوب إفريقيا وسجل هدفين لصالح الأولاد، ومن أهم المواهب المتوقع تألقها فى البطولة، وسبق له اللعب لصالح براجا وشيفاس فى الدورى البرتغالى قبل أن ينتقل إلى موريينسى على سبيل الإعارة. الكاميرونى مارتن هونجلا- رويال أنتويرب البلجيكى- 1.5 مليون يورو لاعب الوسط المدافع الذى سبق له الدفاع عن ألوان رديف برشلونة يستعد للمشاركة فى البطولة كأحد أهم الأسماء المتوقع تألقها، وسبق لابن الـ21 عامًا الدفاع عن ألوان غرناطة وكارباتى لفيف الأوكرانى قبل أن ينتقل إلى رويال أنتويرب البلجيكى، ويحلم بتمثيل المنتخب الأول للأسود، حيث لم يسبق له الانضمام للكبار من قبل.



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