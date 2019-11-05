شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول في ورطة بسبب كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان رسمي أن مواجهة ليفربول مع أستون فيلا في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية ستقام يوم 17 ديسمبر المقبل.

Advertisements

وتُقام المواجهة قبل يوم واحد من مواجهة ليفربول في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، الذي تستضيف قطر منافساته في شهر ديسمبر المقبل، ويلعب بطل أوروبا مباشرة في الدور نصف النهائي.

ووفقا لبيان الرابطة سيكون ليفربول مضطرا لخوض المواجهتين بقائمتين مختلفتين، حيث يستحيل خوض الفريق مواجهتين في يومين متتاليين بالأراضي الإنجليزية والقطرية بالقائمة ذاتها.

وذكرت رابطة الأندية المحترفة أنها قامت بالتنسيق مع ليفربول بشأن ضمان خوضه مواجهة الدور ربع النهائي بـ «كأس كاراباو» بأفضل قائمة متاحة من اللاعبين، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.