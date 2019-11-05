شكرا لقرائتكم خبر عن كرة سلة.. «كوبري» من لاعب الأهلي للزمالك يتسبب في «خناقة» في نهائي الكأس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت نهاية مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر لكرة السلة اشتباكات بسبب «كوبري» إيهاب أمين لاعب الأهلي لنظيره بالزمالك مصطفى مشعل. وحقق الأهلي فوزا مثيرا على الزمالك بنتيجة 92-80 في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر. Advertisements وفي الثواني الأخيرة من المباراة، قام إيهاب أمين لاعب الأهلي، بتمرير الكرة من بين أقدام لاعب الزمالك مصطفى مشعل.. وبعد انتهاء المباراة، اتجه لاعبو والجهاز الفني لنادي الزمالك نحو اللاعب ليتدخل زملائه بفريق الأهلي لتحدث مناوشات بين الطرفين.

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