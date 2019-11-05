تعرف علي تشكيل مباراة فالنسيا ضد ليل في دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 تنطلق بعد قليل مباراة فالنسيا ضد ليل، على ملعب المستايا، ضمن منافسات دور المجموعات في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المدير الفني لـ نادي فالنسيا تشكيلته الأساسية التي ستخوض اللقاء والتي جاءت علي النحو الآتي : حراسة المرمي : ياسبر سيلسن. خط الدفاع : خوسيه لويز، غابريل ، باوليستا، غاراي، دانييل واس. خط الوسط : شيريشيف ،كوندوبيا ، باريخو ،لي كانغ ان. Advertisements خط الهجوم : رودريغو ، غوميث. وأعلن المدير الفني لـ نادي ليل تشكيلته الأساسية التي ستخوض اللقاء والتي جاءت علي النحو الآتي : حراسة المرمي : ميك مايغنان. خط الدفاع : أداما سوماورو ، جوزيه فونتا، غابريل. خط الوسط : زكي شيليك ،بنيامين أندري ، بوباكري ، دوماعوج. خط الهجوم : لويك ريمي ، فيكتور أوسيمين ، يوسف يازيجي. ويحتل نادي فالنسيا المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل نادي ليل المركز الرابع من المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

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