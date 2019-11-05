شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يلتقي بعد قليل فريقي إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب سان سيرو.

وأعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان ولوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند عن تشكيلتي فريقيهما للمواجهة والتي جاءت كما يلي. إنتر ميلان هاندانوفيتش سكرينييار - جودين - دي فري كاندريفا - فيسينو - بروزوفيتش - باريلا - بيراجي Advertisements لوكاكو - لاوتارو مارتينيز بوروسيا دورتموند بوركي حكيمي - هوميلز - أكانجي - شولز فيجل - فيستل هازارد - براندت - سانشو جوتزه

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