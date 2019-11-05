- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
أعلن الألماني يورجن كلوب فريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الأساسي لمواجهة جينك البلجيكي مساء اليوم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكليل كالتالي:
أليسون، أرنولد، جوميز، فان دايك، ميلنر، فابينيو، فينالدوم، كيتا، تشامبرلين، محمد صلاح، أوريجي.
بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:
أدريان، لوفرين، فيرمينو، ماني، لالانا، روبرتسون، جونز.
ويحتل ليفربول المركز الثاني بالمجموعه برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز علي سالزبورج النمساوى وحينك البلجيكي، بينما يحتل فريق جينك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.