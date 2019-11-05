محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

أعلن الألماني يورجن كلوب فريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الأساسي لمواجهة جينك البلجيكي مساء اليوم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أوروبا.



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وجاء التشكليل كالتالي:

أليسون، أرنولد، جوميز، فان دايك، ميلنر، فابينيو، فينالدوم، كيتا، تشامبرلين، محمد صلاح، أوريجي.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:

أدريان، لوفرين، فيرمينو، ماني، لالانا، روبرتسون، جونز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بالمجموعه برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز علي سالزبورج النمساوى وحينك البلجيكي، بينما يحتل فريق جينك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.