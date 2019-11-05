شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارتينز يقود تشكيل نابولي امام سالزبورج بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يواجه بعد قليل نابولي نظيره سالزبورج النمساوي في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا في اياب دور المجموعات من المجموعة الخامسة .

Advertisements ويدخل الايطالي انشلوتي بالتشكيل الاتي :. حراسة المرمي:ميريت خط الدفاع: ماكسيموفيتش-كوليبالي-روي-لورينزو خط الوسط:كايخون-رويز-انسايني-زيلينسكي خط الهجوم : لوزانو-مارتينز ويدخل الفريق النمساوي سالزبورج المباراة بالتشكيل الآتي:. حراسة المرمي:كارلوس خط الدفاع:فوبر-اونغيني-بونجراسيتش-كريستنسن-اولمار خط الوسط: زلاتكو-مينامينو-سوزبوسلاي خط الهجوم: هالاند-هي تشان ويحتل نابولي صدارة المجموعة الخمسة برصيد ٧ نقاط ، بينما يحتل سالزبورج النمساوي المركز الثالث برصيد ٣ نقاط ، وفي حال الهزيمة وفوز ليفربول ستتعقد الامور عليهم .

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