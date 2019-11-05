بعد سترلينج .. ريال مدريد ينصب شباكه نحو هدف إنجليزي آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

يبدو وأن الأجنحة الهجومية الإنجليزية مازالت تثير لعاب المدير الفني الفرنسي "زين الدين زيدان" المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني.



وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت لرغبة ريال مدريد في التعاقد مع الجناح الدولي الإنجليزي ونجم نادي مانشستر سيتي "رحيم ستيرلنج"، الأمر الذي رفضته إدارة الفريق السماوي بشدة، كون ستيرلنج أحد أهم عناصر كتيبة المدرب "بيب جوارديولا".

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وتحولت إدارة الملكي نحو هدف آخر وهو الدولي الإنجليزي "جادون سانشو" نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

حيث أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة الريال تسعى لضم النجم الشاب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويسعي زيدان لتدعيم الرواق الأيمن الهجومي للملكي، في ظل عدم إقتناعه بالويلزي جاريث بيل، وحاجة اليافع "رودريجو جوس" للمزيد من الخبرة.

وإنضم ناشئ مانشستر سيتي السابق لصفوف دورتموند في صيف عام 2017 كبديل للفرنسي عثمان ديمبلي اللذي غادر برشلونة آنذاك.