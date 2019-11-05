فليك يعيد مولر لتشكيلة البايرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدير الفني الموقت لبايرن ميونخ الألماني هانسي فليك أنه سيجري تغييرات على تشكيلة الفريق في المباراة المقررة اليوم أمام أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موضحا أن توماس مولر بصدد العودة للتشكيل الأساسي.

وتتضمن خطط فليك، الذي تولى تدريب بايرن بشكل موقت عقب رحيل الكرواتي نيكو كوفاتش عن منصب المدير الفني، إعادة الألماني الدولي السابق مولر للمشاركة أساسيا بعد أن لازم مقاعد البدلاء لفترة طويلة تحت قيادة كوفاتش.

وقال فليك «خافي مارتينيز وتوماس مولر وجوشوا كيميش سيكونون ضمن الأساسيين، لكنني لا أرغب في الكشف عن أكثر من هذا».

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وحصل لاعبو بايرن على راحة أمس الأول بعد الإعلان عن إقالة كوفاتش مساء الأحد، وقد تولى فليك مهمة إعداد الفريق ليقوده بشكل موقت اعتبارا من مباراة اليوم التي قد يحسم بايرن من خلالها تأهله لدور الـ16 بدوري الأبطال.

وقال فليك «الأمر حدث بشكل سريع للغاية. كان من الواضح أنني سأتولى المهمة نظرا لولائي للنادي، لكنه تحد هائل بالنسبة لي».

وأضاف «أود التحدث مع جميع اللاعبين والتأكيد على ما يمكنهم تقديمه إلى جانب توزيع الأدوار. أود أن يقدم الفريق المبادرة ويستعرض كفاءته.»

كذلك سيقود فليك الفريق البافاري في مباراة القمة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، لكنه أكد أنه يعيش الحاضر بدلا من القلق بشأن ما هو قادم.