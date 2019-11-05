10 ملايين دولار لتقوية مكافحة المنشطات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كاتوفيتسه (بولندا)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس دفع 10 ملايين دولار إضافية دعما لجهود مكافحة المنشطات في الرياضة.

وتعهد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بتقديم الدعم الإضافي خلال مؤتمر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الذي افتتح أمس بمدينة كاتوفيتسه البولندية. وقال باخ «نريد ألا يشعر المحتالون بالأمان أبدا، في أي وقت وفي كل مكان».

وسيخصص نصف المبلغ الإضافي لتمويل عمليات تخزين العينات المسحوبة في الدورات الأولمبية السابقة لمدة 10 أعوام من أجل إعادة تحليلها مستقبلا عند الحاجة بالطرق الجديدة، بينما يخصص الجزء الآخر لتمويل التحقيقات والأبحاث.

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يشار إلى أن المئات من العينات المسحوبة خلال أولمبياد بكين 2008 وأولمبياد لندن 2012 جرت إعادة تحليلها بالطرق المتطورة، وقد أسفر ذلك عن الكشف عن أكثر من 120 حالة تعاطي منشطات.

وجاء الإعلان عن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعد ساعات قليلة من طلب وزير الرياضة البولندي ويتولد بانكا، المنتظر تعيينه رئيسا جديدا للوكالة العالمية لكافحة المنشطات (وادا)، أمس بتوفير المزيد من الأموال للوكالة.

وقال بانكا خلال افتتاح مؤتمر وادا اليوم «الميزانية لا تلبي التوقعات، إذا أرادت وادا القيام بدورها في ضمان نزاهة الرياضة فسنكون بحاجة إلى ميزانية تفي بذلك». وأضاف، قبل إعلان اللجنة الأولمبية دعمها الإضافي، أن الميزانية الحالية التي تبلغ 40 مليون دولار ليست كافية، مشيرا إلى أن «هناك أندية كرة قدم لديها ميزانية أكبر».

وتمول وادا بشكل أساسي من قبل حكومات وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية. وعام 2017 بلغت ميزانية وادا 30 مليون دولار، ومن المفترض أن ترتفع الميزانية إلى 44 مليون دولار بحلول عام 2022.