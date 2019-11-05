بطل العالم للملاكمة ينفي تهربه من الضرائب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كولونيا

نفى بطل العالم السابق في الملاكمة فيليكس ستورم، أمس بشكل جزئي الاتهامات الموجهة له أمام محكمة كولونيا، وذلك في ثاني أيام محاكمته في قضية تهرب ضريبي وانتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

وقال ستورم (40 عاما) إنه لم يتلق أي أموال من وكالة تسويق رياضي سويسرية منذ عام 2015، علما بأنه كان يرتبط بعقد مع الوكالة منذ عام 2009.

Advertisements

واتهم ممثلو الادعاء، ستورم بتلقيه مبالغ مالية بشكل منتظم من الوكالة حتى عام 2017 وإخفائها عن سلطات الضرائب.

ويخضع ستورم، بطل العالم السابق في فئتي المتوسط وفوق المتوسط، للحجز منذ الخامس من أبريل الماضي إثر اتهامه بتهرب ضريبي بقيمة تزيد على 6 ملايين دولار في الفترة ما بين عامي 2009 و2017.

كذلك ستنظر المحكمة فيما إذا كان قد واجه الروسي فيدور شودينوف في فبراير 2016، في ظل تعاطيه مواد منشطة.

وكان تحليل العينة الأولى قد أظهر وجود مادة ستانوزولول، لكن ستورم لا يزال متمسكا ببراءته.