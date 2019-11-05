ألميريا يعين جوتي مدربا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

عين نادي ألميريا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم أمس، اللاعب السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني، خوسيه جوتي مديرا فنيا للفريق.

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وسيحل جوتي مكان المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي جرى فسخ عقده أمس الأول في ظل تراجع نتائج الفريق، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر 8 مباريات بدوري الدرجة الثانية.

وأوضح نادي ألميريا، المملوك للسعودي تركي آل الشيخ، عبر موقعه على الانترنت أن جوتي يمكنه بدء مهام منصبه اعتبارا من اليوم (أمس) عبر قيادة تدريبات الفريق.

وسيخوض جوتي التحدي بهدف قيادة الفريق للعودة من جديد إلى الدرجة الأولى، علما بأنه يحتل الآن المركز الثاني بدوري الدرجة الثانية برصيد 24 نقطة وبفارق 10 نقاط خلف المتصدر قادش.