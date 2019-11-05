منع المسيء لبالوتيلي من الملاعب 10 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر نادي فيرونا الإيطالي لكرة القدم منع مشجع من دخول الملاعب لمدة 10 أعوام، بعدما علق بشكل عنصري على مهاجم فريق بريشيا ماريو بالوتيلي ذا البشرة السمراء.

وذكر النادي أمس، أن لوكا كاستيليني أحد المشجعين البارزين للنادي، عبر عن أفكاره التي تعارض بشكل كلي قيم ومبادئ أخلاق النادي.

وتلقى المشجع العقوبة التي ستنتهي في يونيو 2030.

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وقال كاستيليني لإذاعة «كافية راديو» أمس الأول، إن بالوتيلي إيطالي لأن لديه الجنسية الإيطالية، ولكنه لن يكون إيطاليا بشكل كلي، مضيفا أن فيورنا لديه لاعبين ذوي بشرة سوداء (نجرو) في الفريق.

وأنكر أيضا أن يكون بالوتيلي تعرض لإساءة عنصرية خلال المباراة التي جمعت فيورنا وبريشيا الأحد الماضي في الدوري الإيطالي.

وهدد بالوتيلي بترك أرض الملعب، قائلا إن جماهير الفريق المضيف استهدفته بهتافات قرود، وأدى تصرفه لإيقاف المباراة 4 دقائق ويتم مراجعة الواقعة من قبل قاضي الرياضة التابع لرابطة الدوري الإيطالي.

وطالبت عدد من السلطات، بما فيهم وزير الرياضة فينشينزو سبادافورا وداميانو توماسي، رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، بوضع تدابير أكثر صرامة لمكافحة العنصرية.