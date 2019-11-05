هيرفي يجدد ثقته بالمصاب والشاب ويتجاهل خبرة المعيوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم يعف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، حارس مرمى الاتحاد فواز القرني من الانضمام إلى معسكر الأخضر استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن المجموعة الرابعة بتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وكذلك ملاقاة منتخب الباراجواي وديا، رغم إصابة اللاعب بآلام في الظهر، فيما واصل تجاهل حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف رغم تألقه مع فريقه في مشواره بدوري أبطال آسيا.

كما واصل هيرفي منح الثقة للحارس الشاب أمين بخاري (22 عاما)، رغم أن ناديه الاتحاد يتجاهل مشاركته خوفا من قلة خبرته.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى العاصمة الأوزبكية طشقند في 10 نوفمبر الحالي، فيما يلتقي المنتخب الأوزبكي في 14 نوفمبر على ملعب باختاكور المركزي. أما مباراته الودية أمام منتخب الباراجواي فستكون في 19 نوفمبر.

يذكر أن الأخضر يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما يتصدر المنتخب الأوزبكي برصيد 6 نقاط.

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قائمة اللاعبين:

المرمى:

محمد العويس وفواز القرني وأمين بخاري.

الدفاع:

عبدالله مادو ومحمد خبراني وزياد الصحفي وحساني تمبكتي وياسر الشهراني وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وعبدالرحمن العبيد.

الوسط:

عبدالله الخيبري وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وعبدالرحمن الدوسري وعبدالإله المالكي وسالم الدوسري ويحيى الشهري وعبدالعزيز البيشي ونواف العابد وعبدالفتاح عسيري وهتان باهبري

الهجوم :