ديربي القصيم يعزف على لعبة المراكز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يجذب ديربي القصيم الذي يجمع الرائد بنده التقليدي التعاون اليوم ببريدة، أنظار ومتابعي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عندما يلتقيان في لقاء كان قد أجل من الجولة الرابعة بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر الماضي باحتفالات اليوم الوطني.

وإضافة إلى التنافس المعروف بين الفريقين، يشعل الفارق النقطي والمركز مواجهة اليوم أكثر، حيث يتفوق التعاون بفارق نقطتين ومركز وهو ما يضع الرائد صاحب الأرض أمام ضرورة تحقيق الفوز.

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ويحتل التعاون المركز الثامن برصيد 13 نقطة، مقابل 11 نقطة للرائد صاحب المركز التاسع.

ونجح كل من الرائد والتعاون في تحقيق الفوز في الجولتين الماضيين، فالرائد تغلب على ضيفه الوحدة 3-2 في مباراة مثيرة كانت في طريقها للوحدة قبل أن تكون الكلمة الأخيرة له. أما التعاون فحقق الفوز على الشباب 3-1 بعد أن قدم مباراة قوية.

قبل المواجهة