ديربي القصيم يعزف على لعبة المراكز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
يجذب ديربي القصيم الذي يجمع الرائد بنده التقليدي التعاون اليوم ببريدة، أنظار ومتابعي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عندما يلتقيان في لقاء كان قد أجل من الجولة الرابعة بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر الماضي باحتفالات اليوم الوطني.
وإضافة إلى التنافس المعروف بين الفريقين، يشعل الفارق النقطي والمركز مواجهة اليوم أكثر، حيث يتفوق التعاون بفارق نقطتين ومركز وهو ما يضع الرائد صاحب الأرض أمام ضرورة تحقيق الفوز.
ويحتل التعاون المركز الثامن برصيد 13 نقطة، مقابل 11 نقطة للرائد صاحب المركز التاسع.
ونجح كل من الرائد والتعاون في تحقيق الفوز في الجولتين الماضيين، فالرائد تغلب على ضيفه الوحدة 3-2 في مباراة مثيرة كانت في طريقها للوحدة قبل أن تكون الكلمة الأخيرة له. أما التعاون فحقق الفوز على الشباب 3-1 بعد أن قدم مباراة قوية.
قبل المواجهة
- تقابل الفريقان بدوري المحترفين 18 مرة، فاز التعاون 6 مرات مقابل 5 للرائد وتعادلا 7 مرات
- للمرة الأولى يظهر السوري جهاد الحسين مع الرائد ضد فريقه السابق التعاون الذي لعب له 4 مواسم متتالية
- في الموسم الماضي، كسب الرائد لقاء الدور الأول 2-1، فيما كسب التعاون المباراة الثانية بذات النتيجة
- مواجهة اليوم هي الأولى لمدرب التعاون البرتغالي باولو سيرجيو ضد الرائد
- يحمل اللقاء الرقم 104 بين الفريقين في مختلف المسابقات طوال تاريخهما الذي بدأ عام 1382
- خلال مجمل لقاءات الفريقين، فاز الرائد 45 مرة، مقابل 29 فوزا للتعاون، وتعادلا 29 مرة
- سجل هجوم الرائد 139 هدفا في مرمى التعاون، مقابل تلقيه 112 هدفا من التعاون
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