ناصيف البياوي مدربا للعدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام
أنهت إدارة نادي العدالة اتفاقها مع المدرب التونسي ناصيف البياوي لخلافة مواطنه إسكندر القصري في تدريب الفريق الأول لكرة القدم.
ومن المنتظر أن يصل البياوي خلال اليومين المقبلين لبدء مهمته الرسمية واستغلال فترة التوقف التي يعيشها الدوري هذه الأيام في إعداد الفريق وإنقاذه من سلسلة الخسائر الخمس الذي تعرض لها.
ويمتلك البياوي خبرة كافية ستسهل من مهمته، حيث سبق له أن قاد تدريب فرق هجر والفتح والقادسية والرائد.
يذكر أن العدالة يقبع في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين و5 هزائم.
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