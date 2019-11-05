التجارة والاستثمار توافق على إنشاء شركة الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

صدرت موافقة وزارة التجارة والاستثمار أمس على طلب نادي الهلال بإنشاء شركة باسم شركة نادي الهلال الاستثمارية، كشركة مساهمة مقفلة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الأندية السعودية.

وستكشف الوزارة تفاصيل الشركة الجديدة لاحقا عبر موقعها الالكتروني.

على صعيد آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم تحضيراته اليومية لمواجهة أوراوا الياباني السبت المقبل بملعب جامعة الملك سعود بالرياض في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

Advertisements

وأدى الفريق أمس تدريبا مغلقا في ملعبه، شهد اطمئنان الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيشكو على بعض الأسماء كالبيروفي أندري كاريلو الذي أكد تغلبه على الإصابة وجاهزيته للمشاركة، فيما واصل الثنائي محمد كنو وعمر خربين برامجهما التأهيلية بعيادة النادي.

وعلى صعيد الطرف الآخر، أوراوا، فمن المقرر أن تصل البعثة إلى الرياض اليوم بعد أن فرغ الفريق أمس من خوض مباراته أمام كاواساكي فرونتال وهي مقدمة من المرحلة الـ32 من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، حيث خسر نتيجة المواجهة 0-2 التي جرت خارج ملعبه.

وجرى تقديم موعد المباراة نظرا لارتباط أوراوا بخوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في 9 نوفمبر الحالي.

وجمدت نتيجة المباراة، رصيد أوراوا عند 37 نقطة في المركز الـ11.