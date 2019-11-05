النصر والفيصلي.. قتال لفض الاشتباك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض
يستضيف النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض اليوم، نظيره الفيصلي في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل صاحب الأرض والجمهور اللقاء طامعا في حصد العلامة الكاملة التي تمكنه من فك الارتباط مع الفيصلي والأهلي، حيث يتشارك ثلاثتهم المركز الثالث برصيد 17 نقطة لكل منهم، مع أفضلية للنصر والفيصلي من واقع نتيجة مباراة اليوم واقتراب أي منهما من ملاحقة الهلال المتصدر برصيد 20.
ويتنشي النصر ومديره الفني البرتغالي روي فيتوريا بعودته القوية وتحقيقه 3 انتصارات متتالية على الرائد 2 - 0 في الجولة السابعة، وعلى الند التقليدي الهلال 2 - 1 في الثامنة، وعلى أبها في الجولة التاسعة الماضبة 4 - 0، ما قربه كثيرا من المقدمة.
أما الضيف عنابي سدير بقيادة مديره الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، فيريد تأكيد أنه لا يقل شأنا عن مضيفه اليوم، فبجانب أنه يتقاسم معه المركز الثاني، يشاركه أيضا التعادل في أرقام كثيرة هذا الموسم.
قبل المواجهة
- يتساوى الفريقين في عدد مرات الفوز بواقع 5 مرات
- يتساويان في تحقيق كل منهما تعادلين وخسارة كل منهما مرة
- يتساويان في عدد الأهداف المسجلة بواقع 11 هدفا لكل منهما
- يتفوق النصر بأقوى دفاع في الدوري لتلقيه هدفين، ويأتي الفيصلي ثانيا بـ 5 أهداف
- تواجها في دوري المحترفين 18 مرة، فاز النصر 9 مرات وتعادلا 9 مرات
- آخر لقاء بينهما بملعب الأمير فيصل بن فهد حسمه النصر 2 - 1
- أعلى نتيجة بين الفريقين 5 - 1 حققها النصر في 2015
- فرض الفيصلي التعادل السلبي على النصر 3 مرات بملعب الأمير فيصل بن فهد
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