هينك يتصدى لتدفئة شتاء الاتحاد بالمحليين والأجانب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

ينتظر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي هينك تين عدد من الملفات الشائكة لحلها بالصورة التي تمكنه من تحسين نتائج الفريق.

وباستمرار كاتي حتى نهاية الموسم الحالي بحسب العقد الموقع ، فإن أبرز الملفات التي تنتظره هي استقطاب عدد من اللاعبين المحليين والأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي ستبدأ مطلع يناير 2020.

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وكان هينك قد شاهد الفريق في مواجهته أمام الوصل الإماراتي أمس الأول ضمن إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية العربية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية فور وصوله إلى جدة.

وسيجتمع هينك مع المدرب محمد العبدلي الذي تولى قيادة الفريق في الفترة الماضية موقتا، لمناقشة كافة التفاصيل من حيث التدريبات وفترات الإعداد واللقاءات الماضية وتقييم مستويات اللاعبين.

يذكر أن رئيس النادي أنمار الحائلي علق على استقطاب هينك بقوله «نتطلع بعد التعاقد مع تين إلى مرحلة جديدة يقدم فيها الفريق المستوى المنتظر منه والتقدم في المنافسة».

هينك اللاعب والمدرب