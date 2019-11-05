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احمد احمد يصل القاهرة اليوم لحضور افتتاح امم أفريقيا تحت 23 سنة...

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جدة - عمرو شويل  

يصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى القاهرة فى ساعة متاخرة من مساء اليوم ، لحضور مراسم افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة  المقرر لها يوم الجمعة المقبل 

 

يذكر أن كاف دعا عدد من نجوم القارة السمراء لحضور أفتتاح البطولة منهم  اريرتيا ايلونجا نجم منتخب الكونغو الديمقراطية السابق و ادجار واتسون لاعب منتخب أوغندا السابق 

 

وتقام مباراة الافتتاح بين المنتخب اﻷوليمبى المصرى ونظيره المالى  فى تمام الساعة السابعة مساء ،على أن يسبق المباراة مراسم افتتاح البطولة 

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ويقع المنتخب الاوليمبى فى المجموعة الاولى التى تضم  الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام 

مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

 

ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020

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