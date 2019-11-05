شكرا لقرائتكم احمد احمد يصل القاهرة اليوم لحضور افتتاح امم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتقام مباراة الافتتاح بين المنتخب اﻷوليمبى المصرى ونظيره المالى فى تمام الساعة السابعة مساء ،على أن يسبق المباراة مراسم افتتاح البطولة
ويقع المنتخب الاوليمبى فى المجموعة الاولى التى تضم الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام
مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.
ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020
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