الجونة يودع المعد البدني...

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جدة - عمرو شويل أقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة احتفالا بسيطا لوداع المعد البدني الإنجليزي ويل رويال قبل عودته إلى بلاده. وعمل رويال ضمن الجهاز الفني لنادي الجونة منذ الموسم الماضي. وارتبط بعلاقات وطيدة مع اللاعبين والجهاز الفني الذي أقام احتفالية بسيطة للتعبير عن امتنانهم لما قدمه من مجهود كبير طوال فترة عمله مع الفريق. Advertisements







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